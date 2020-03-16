На Украине заявили о возможности введения чрезвычайного положения

Источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о возможности введения в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам собеседника издания, Зеленский рассматривает эту возможность начиная с пятницы, 13 марта.

Глава государства ежедневно проводит совещания с министрами, работниками офиса президента и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ранее Зеленский велел ужесточить карантинные меры в стране. Глава государства поручил остановить междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах, и закрыть метрополитены. Меры введут в действие с полудня среды, 18 марта. Кроме того, Зеленский предложил закрыть на карантин все торговые центры, кинотеатры, рестораны и прочие развлекательные заведения, оставить только продуктовые магазины и аптеки.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, закрыты пункты пропуска и с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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