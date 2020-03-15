Украина приостановит международное железнодорожное сообщение

Украина приостановит международное железнодорожное пассажирское сообщение из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте «Украинских железных дорог».

Изменения будут внесены в ночь с 16 на 17 марта. Отмечается, что ряд международных поездов осуществит последние рейсы сегодня, 15 марта.

Пассажирам пообещали вернуть полную стоимость билетов на отмененные международные поезда.

13 марта Киев принял решение закрыть границы для иностранцев на две недели. Решение вступает в силу с 15 марта. Кроме того, в ночь на 17 марта будет полностью прекращено авиасообщение.

Согласно последним данным, на Украине подтверждено три случая инфицирования коронавирусом. Один человек скончался.

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