ДНР и ЛНР отказались пускать украинцев из-за коронавируса

Очередь из автомобилей на КПП между Украиной и ДНР

Украинцам с симптомами ОРВИ запретили въезд на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание отмечает, что это симметричная мера в ответ на запрет украинских властей для жителей ДНР и ЛНР, введенный из-за пандемии коронавируса 13 марта. Запрет будет распространяться на украинцев, не имеющих регистрации на территории республик. Соответствующие указы подписали их главы Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

По информации издания, на границах организуется круглосуточное дежурство для выявления людей с высокой температурой и направления их в инфекционные отделения.

Ранее аналогичный запрет ввели на Украине. По словам министра внутренних дел страны Арсена Авакова, если украинец проживает на неподконтрольной Киеву территории и имеет там регистрацию, он не может быть пропущен на «неоккупированную» часть, пока действует карантин.

На данный момент в мире зарегистрировано около 156 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 5,8 тысячи человек, 73,9 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 142 странах, в том числе на Украине.

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