Казахстан объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Указ об этом опубликован на официальном сайте главы государства.

Режим ЧС начнет действовать с утра понедельника, 16 марта, и продлится до 15 апреля. На данный момент на территории Казахстана зафиксировано восемь случаев заражения.

В рамках режима будет создана Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте. Будет также усилена охрана общественного порядка и охрана особо важных объектов, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

Согласно указу, в стране начинают действовать ограничения на въезд и выезд транспорта, за исключением персонала дипломатической службы.

В течение месяца не будут работать торгово-развлекательные центры (ТРЦ), кинотеатры, театры, выставки и другие места массового скопления людей. Работу крупных объектов торговли ограничат. Проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий запретят. За лицами, которые уклоняются от медицинского обследования и лечения, а также соблюдения карантинного режима усилят контроль.

На данный момент в мире зарегистрировано около 156 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 5,8 тысячи человек, 73,9 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 142 странах.

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