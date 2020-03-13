В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает «Sputnik Казахстан».

«Мы три месяца вели борьбу с коронавирусом. Все необходимые мероприятия предпринимали, чтобы не допустить ввоза. Сегодня мы получили подтверждение у двух наших граждан», — заявил Биртанов.

Оба пациента находятся в стационаре на карантине, их состояние хорошее, клинические симптомы отсутствуют.

Ранее главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что, согласно математической модели, коронавирус может прийти в Казахстан 11-16 марта.

Власти Казахстана из-за пандемии коронавируса отменили все массовые мероприятия, в том числе парад Победы 9 мая, и запретили заграничные командировки чиновникам.

По последним данным, в мире вирусом заразились более 128 тысяч человек.

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