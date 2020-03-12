Казахстан отменил парад Победы из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

Парад должен был состояться в столице Казахстана Нур-Султане. Токаев также принял решение отменить празднование Наурыза (праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю, отмечается 21 марта) и перенести запланированные ранее международные форумы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане введут запрет на проведение всех публичных мероприятий.

Карантин из-за угрозы распространения коронавируса ввели также на Украине. Киевские власти также объявили о частичном закрытии границы.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения. Свыше 4,6 тысяч больных скончались, 68 тысяч вылечились. Основная часть погибших и заразившихся приходится на Китай. Комитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден.

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