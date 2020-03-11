Украина частично закроет границы из-за коронавируса

Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».

Меры будут введены с 12 марта. «Из 219 пунктов пропуска на границах с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после заседания правительства.

Кроме того, Украина фактически отменяет авиасообщение с Италией, сообщил Шмыгаль.

Ранее власти Украины объявили, что по всей стране введут трехнедельный карантин из-за угрозы коронавируса: будут закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, спортивные состязания станут проводиться без зрителей.

Частичный карантин до конца марта вводят в Киеве. В украинской столице отменят концерты и киносеансы, закроют развлекательные центры в моллах.

На данный момент коронавирус подтвердился у одного гражданина Украины.

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