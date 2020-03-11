Украина объявила карантин из-за коронавируса

Власти Украины объявили по всей стране карантин из-за угрозы распространения коронавируса, передает в среду, 11 марта, «Страна.ua».

Правительство решило ввести трехнедельный карантин во всех учебных заведениях, ограничить проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек. Спортивные состязания будут проводиться без зрителей и только с разрешения международных организаций.

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Кабинет министров выделяет 100 миллионов гривен на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты. Также будет закуплено «инфракрасное оборудование» для дистанционного скрининга в аэропорту Борисполь.

Ранее о введении частичного карантина в Киеве объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. На данный момент в республике подтвердился один случай коронавируса — у жителя Черновцов.

Всего в мире коронавирусом заразились почти 119 тысяч людей из более чем 80 стран.

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