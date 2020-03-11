Белоруска из закрытой на карантин Италии заявила о заражении «со скоростью ветра»

Уроженка Белоруссии, живущая в закрытой на карантин Италии, рассказала о том, что в настоящее время происходит на территории страны. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

По ее словам, на севере государства заражение происходит «со скоростью ветра». «Магазины сейчас работают с понедельника по пятницу по сокращенному графику. Пускают туда от 20 до 40 человек одновременно. В очереди в магазине надо стоять на дистанции один-два метра друг от друга», — пояснила белоруска, добавив, что также закрыты все ярмарки, детские сады, школы, тренажерные залы.

Собеседница издания заявила, что выходить из дома местным жителям можно только «в исключительных случаях», а после шести часов вечера на улице появляться не рекомендуется. «Если я вышла просто погулять, то меня могут оштрафовать на 206 евро (16,7 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») и еще арестовать на три месяца. Чтобы поехать, например, к врачу, надо распечатать специальную бумагу, которую дают в префектуре, либо иметь ее в электронном виде», — подчеркнула она.

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10 марта жительница Санкт-Петербурга Юлия, оставшаяся в Италии на карантин из-за эпидемии коронавируса, описала происходящее вокруг нее журналистам. Россиянка приобрела билеты в Милан, Флоренцию, Рим и Венецию в феврале, однако засомневалась в возможности своего путешествия из-за новостей о распространении смертельного вируса.

Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. В этой стране умер почти каждый 20-й зараженный.

По последним данным, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 119 тысяч человек по всему миру, чуть более 65 тысяч выздоровели, еще свыше 4,2 тысячи умерли. Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 80 странах мира.

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