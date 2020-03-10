Оказавшаяся в закрытой на карантин Италии россиянка описала происходящее

Жительница Санкт-Петербурга Юлия, оставшаяся в Италии на карантин из-за эпидемии коронавируса, описала происходящее вокруг нее журналистам. Ее слова приводит «Фонтанка».

Россиянка приобрела билеты в Милан, Флоренцию, Рим и Венецию в феврале, однако засомневалась в возможности своего путешествия из-за новостей о распространении смертельного вируса. В конце концов женщина приняла решение осуществить поездку, поскольку в случае отказа она могла потерять 50 тысяч рублей.

«С 10 марта вся Италия стала закрытой зоной. Это стало чувствоваться в Риме еще накануне, в понедельник. Если 7 марта все было открыто — Колизей, музеи, Ватикан, везде можно было пройти, причем без толп и очередей, то со вчерашнего дня ничего не работает. Закрыли все общественные места, — поделилась Юлия. — Вчера вечером решила дойти до Уст Истины (античная плита), но к территории храма даже не подойти. Нельзя войти и в римские развалины. На улицах в основном слышна русская речь».

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Туристка добавила, что в городе работают только рестораны и бары, где распорядители залов сажают гостей через столик друг от друга. Кроме того, на входе во многие заведения стоят антисептики. В масках, по словам петербурженки, ходят в основном азиаты, продавцы и бармены.

«Еще неделю назад в аптеках в Милане было написано, что в продаже нет ни масок, ни антисептиков. При этом в магазинах огромный выбор прекрасной еды, ныне, правда, для меня дорогой, потому что цены в евро. Но пустых полок я не видела», — заключила путешественница.

Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. В этой стране умер почти каждый 20-й зараженный.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае, Италия находится на втором месте более чем с 9 тысячами больных. Жертвами инфекции по всему миру стали 4012 человека, больше 63 тысяч — излечились.

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