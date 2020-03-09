В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Известно, что в результате подавления охраной бунта, вызванного противовирусными мерами, погибли шесть заключенных: трое в городе Модена на севере страны, еще трое в других городах. Еще 18 человек получили ранения. В Фодже сбежали 50 преступников, к решению проблемы подключилась армия.

Материалы по теме «Если человек адекватен — он изолирует сам себя» Россиян силой отправляют в карантин и грозят полицией из-за коронавируса. Законно ли это?

Кроме того, сообщается, что многие заключенные требуют амнистии из-за эпидемии в стране. Они взбираются на крыши, жгут матрасы и даже пытаются захватывать местные медицинские учреждения, передает РИА Новости. В частности, протесты проходят в Милане, Риме, Салерно, Неаполе, Палермо, Фодже и других городах.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 111 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае, Италия находится на третьем месте более чем с 7 тысячами больных. Жертвами инфекции по всему миру стали 3892 человека, больше 62 тысячи — излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru