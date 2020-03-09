Еще три россиянина заразились коронавирусом

В России за последние сутки выявили три новых случая заражения коронавирусом. Все заболевшие обнаружены в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Число случаев инфицирования коронавирусом в стране, таким образом, достигло 20, пишет «Интерфакс».

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8 марта оперативный штаб отчитался о выявлении трех заболевших из Белгородской, Калининградской и Московской областей. 6-7 марта в России выявили 11 новых заразившихся. Все они недавно посещали Италию, которая стала крупнейшим в Европе очагом распространения коронавируса и страной с самой высокой смертностью от коронавирусной инфекции.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 111 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3 892 человека, больше 62 тысячи — излечились.

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