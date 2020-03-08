Под Москвой переводчицу госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Подмосковье переводчицу госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что 22-летняя Алина Базарова работает в медицинском центре. Несколько дней назад ей пришлось контактировать с туристами из КНР, после чего у девушки появились боль в горле и кашель. Согласно решению врачей, Базарову отправят на карантин.

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Ранее 8 марта сообщалось, что в России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Заболевшие обнаружены в Белгородской, Калининградской и Московской областях. Все они в последние две недели посещали Италию, которая стала крупнейшим в Европе очагом распространения коронавируса.

Так, общее число зарегистрированных в России случаев заражения достигло 17.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 107 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 80,5 тысячи из них — в Китае, более 7 тысяч — в Южной Корее, 6,5 тысячи — в Иране, и почти 6 тысяч — в Италии. В остальных странах заболевших не более тысячи.

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