Италия закрыла Венецию и Милан из-за коронавируса

Власти Италии закрыли Ломбардию (столица области — Милан), а также еще 14 провинций, в том числе Венецию. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри на фоне ситуации с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишет агентство ANSA.

Покинуть эти области или заехать в них возможно будет только в качестве исключения. Кроме того, будет ограничена работа музеев и отменены все массовые мероприятия.

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О планах закрыть Ломбардию, а также еще 14 провинций ранее сообщало агентство Bloomberg, однако к тому моменту он еще не был подписан главой правительства.

По данным Министерства здравоохранения Италии на 7 марта, в стране зафиксировано более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — в Ломбардии. Жертвами вируса стали 233 человека.

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