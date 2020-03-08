Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан

Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект указа, который предположительно будет принят в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно документу, в зону ограничения, помимо Ломбардии (столица — Милан) и Венеции, попадут провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-нель-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия.

В указанных провинциях на время действия карантина будут закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортивные залы и горнолыжные курорты. Торговые центры будут открыты с понедельника по пятницу, а бары и рестораны могут продолжить работу в случае, если посетители в них смогут находиться в дистанции не менее метра друг от друга. В противном случае заведения также будут закрыты.

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Документ предполагает отмену массовых культурных и спортивных мероприятий. На время действия карантина также будет отменено проведение гражданских и религиозных церемоний, в частности похорон. Кроме того, до 3 апреля отпуска для медицинских работников будут отменены.

Как отмечает агентство, ограничительные меры в общей сложности затронут около 16 миллионов граждан, или треть населения страны.

По информации Министерства здравоохранения Италии, на 7 марта в стране зафиксировано более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — в Ломбардии. Жертвами вируса стали 233 человека.

Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки исчезновения коронавируса в мире. По его словам, если вирус исчезнет летом, это станет «подарком судьбы», однако такой сценарий мало вероятен.

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