В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказался о сроках исчезновения коронавируса на брифинге для СМИ. Запись трансляции доступна на странице ВОЗ в Twitter.

«Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит», — заявил Райан. По его словам, вирус не исчезнет так просто, как грипп. Если так случится, то это станет подарком судьбы, заявил он. «В настоящий момент нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе», — заключил Райан.

6 марта стало известно, что в России за сутки зафиксировано шесть новых случаев коронавируса. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все случаи коронавируса «завезены» в Россию из Италии.

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 100 тысяч человек, скончались 3460 человек, а более 55,5 тысячи вылечились. В России на 7 марта зафиксированы 13 случаев заражения. Среди них трое иностранцев на территории страны: двое граждан Китая и один итальянский студент. Вирус обнаружили у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и перевезенных в Казань. На лечении также находятся шесть заболевших в Москве и один — в Нижнем Новгороде.

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