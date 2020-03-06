Посольство Италии посоветовало не ездить в Россию из-за борьбы с коронавирусом

Посольство Италии в России посоветовало не ездить без необходимости в Россию из-за особых мер по борьбе с коронавирусом. Соответствующий пост появился на странице в Facebook.

Отмечается, что мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ, согласно которому всем приезжающим из некоторых стран, включая Италию, необходимо самоизолироваться на 14 дней. «Путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период», — говорится в сообщении.

Дипмиссия также предупредила своих граждан, что российские органы власти контролируют это и якобы грозят через СМИ для не соблюдающих режим самоизоляции наказанием в виде лишения свободы. Также власти Италии предупреждают, что под карантин в государственные инфекционные клиники могут попасть люди даже с легкими симптомами гриппа.

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5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Оперативный штаб Москвы по контролю за коронавирусной инфекцией переведен на круглосуточный режим работы. Собянину будут ежедневно представлять доклад о ситуации с распространением в столице коронавируса, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения.

В Москве официально зафиксирован один случай заражения коронавирусом — это житель столицы, вернувшийся в город с отдыха в Италии. Госпитализированы 24 человека, которые контактировали с ним, еще 83 помещены в карантин.

В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. В стране заразились уже 3,9 тысячи человек, из них 148 скончались.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 98,7 тысячи человек, скончались 3383, более 55,5 тысяч вылечились. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности международного распространения SARS-CoV-2 до очень высокого.

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