Россиянам объяснили особенности в выплате зарплат при карантине

Больничный, связанный с карантином из-за угрозы распространения коронавируса в России, будет оплачиваться так же, как и по болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Минтруда.

«Работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», — объяснили в ведомстве. Там добавили, что случаи введения карантина пока остаются единичными. Оснований для того, чтобы менять систему выплат, нет.

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Особый режим из-за распространения вируса уже ввели в Москве. Теперь в столице граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении.

Кроме того, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании необходима самоизоляция на дому на срок до двух недель. Московских работодателей обязали измерять температуру тела работников, тех, у кого температура повышена, будут отстранять от работы.

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