В Москве рассказали об отрицательных пробах близких заболевшего коронавирусом

Первые пробы на наличие коронавируса, взятые у родственников, друзей и пассажиров рейса, которым на днях в Москву прилетел заразившийся COVID-19 житель столицы, отрицательные. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«По результатам исследований Роспотребнадзора, на сегодняшний день у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб. Результаты таковы: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные. У всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба — отрицательная. На сегодняшний день анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные. Анализы остальных пассажиров — в работе», — рассказала заммэра Москвы.

Она также добавила, что экипаж воздушного судна и сотрудники поликлиники, куда первоначально обратился пациент, находятся под наблюдением. Первичный анализ дал отрицательный результат. «Это не может не радовать нас, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Мы продолжим вас информировать о результатах», — резюмировала Анастасия Ракова.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что в Москве были госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом. Как отмечал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, это шесть родственников зараженного, пять его друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека были помещены в карантин.

Он также сообщил, что на коронавирус проверяются все больные пневмонией — это наиболее тяжелая форма осложнения инфекции. Для их лечения выделены специализированные корпуса.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, 2 марта подтвердил коронавирус у москвича, ранее вернувшегося в столицу из Италии. Он прилетел в Россию 23 февраля, отправился в Подмосковье, а затем обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Выяснилось, что он болен пневмонией, вызванной коронавирусом.

