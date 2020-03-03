Определена московская больница для пациентов с подозрением на коронавирус

Пациентов с подозрением на коронавирус из-за симптомов ОРВИ, которые прилетели в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, будут помещать в медицинский центр в московском районе Коммунарка. О том, что место для них определено, рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

Она отметила, что центр «полностью готов к приему таких больных». По словам Раковой, сейчас в него перевозят пациентов из московской инфекционной больницы №1. В новом больничном комплексе в Коммунарке соблюдены условия разобщенного пребывания пациентов, подчеркнула Ракова.

Ранее недавно прилетевшая из Италии россиянка Надежда рассказала «Ленте.ру», что часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка. «Сегодня к нам приехала важная делегация и предложила разместить нас всех в отдельные боксы. Вывозили на скорых люди, одетые как космонавты. Сажали нас по два человека в машину. Я ехала с парнем, который летел в одном самолете с заболевшим иранцем», — отметила она.

1 марта стало известно, что россиянин Давид Беров вернулся из Италии в Москву с подозрением на коронавирус. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. Беров заявил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий наличие заболевания.

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