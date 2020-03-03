Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы

Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка. Об этом «Ленте.ру» рассказала недавно прилетевшая из Италии россиянка Надежда, которая сейчас там находится. К своему рассказу она приложила видео условий содержания в карантине.

Надежда рассказала, что обратилась к врачам с симптомами ОРВИ. Она почувствовала недомогание во время поездки, по приезде в Россию температура у нее не снизилась. Надежду, как и других россиян, отказались выпускать из карантина в течение двух недель. Она считает, что в московской инфекционной больнице подвергли жизни пациентов опасности, поместив людей с разными симптомами вместе и не обеспечив их индивидуальными боксами.

«Сегодня к нам приехала важная делегация и предложила разместить нас всех в отдельные боксы. Вывозили на скорых люди, одетые как космонавты. Сажали нас по два человека в машину. Я ехала с парнем, который летел в одном самолете с заболевшим иранцем», — рассказала Надежда. Она подчеркнула, что условия содержания в больнице в Коммунарке «очень высокого уровня», персонал вежливый, пациентов «обхаживают как родных».

«Нас разместили в двухместных боксах, взяли все анализы, у нас душ и туалет как в хорошей гостинице», — добавила Надежда. По ее словам, боксы чистые и красивые, в них «потрясающий вид из окна». «Такое впечатление, что этот космический центр был построен специально на случай стратегических чрезвычайных ситуаций», — отметила Надежда.

Ранее вернувшаяся из Италии вместе с сестрой россиянка Кристина Ткач, которую, как и заразившегося коронавирусом Давида Берова, по возвращении в Россию поместили в московскую инфекционную больницу №1, описала условия карантина. По ее словам, в палатах находится по шесть человек, пациенты перемещаются без всяких ограничений. «Мы должны быть на карантине, но при этом никакого соблюдения правил нет, и шанс заразиться здесь гораздо выше, чем в Китае», — заключила Ткач.

1 марта стало известно, что россиянин Давид Беров вернулся из Италии в Москву с подозрением на коронавирус. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. Беров заявил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий наличие заболевания.

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