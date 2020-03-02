Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении

Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице. Подробностями он поделился в Instagram-аккаунте.

Так, по словам Берова, его положили в общую палату, где было много разных людей, и он не уверен, где именно он заразился. «Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они уже на карантине в больницах. У них нет и не было ни одного симптома болезни», — добавил мужчина.

Кроме того, он уточнил, что первичные анализы его родственников показали отрицательный результат. Беров также добавил, что ему не понравилось то, как обращались с его семьей. «Моим родным сначала звонили и говорили, что возьмут анализы на дому. Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция (хотя это неправда, такой информации не было), заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате», — пояснил россиянин.

Материалы по теме В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом Заболевший недавно вернулся из Италии. До этого смертельный вирус нашли у четырех россиян

Турист отметил, что условия в больнице и персонал ему понравились, и принес извинения за видео, в которых он оскорблял китайцев. Вдобавок Беров отметил, что устал от информации о себе в СМИ и поэтому решил рассказать, как все было на самом деле.

Ранее 2 марта пациентка, лежавшая в одной инфекционной больнице с Давидом Беровым, рассказала об условиях карантина. По ее словам, в палатах находится по шесть человек, пациенты без всяких ограничений перемещаются по больнице, пол моют раз в день. Никаких дополнительных мер по дезинфекции не принимается.

В тот же день у россиянина Давида Берова, вернувшегося с отдыха в Италии 23 февраля, подтвердился коронавирус. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса больше 89 тысяч человек. Из них более 3 тысяч скончались, а свыше 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы более чем в 60 странах мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!