Описаны условия карантина по соседству с заразившимся коронавирусом россиянином

Вернувшаяся из Италии вместе с сестрой россиянка Кристина Ткач, которую, как и заразившегося коронавирусом Давида Берова, по возвращении в Россию поместили в московскую инфекционную больницу №1, сообщила об условиях карантина. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, в палатах находится по шесть человек, пациенты без всяких ограничений перемещаются по больнице, пол моют раз в день. Никаких дополнительных мер по дезинфекции не принимается. На этажах, где расположены палаты прилетевших из Ирана и Италии пациентов, «пол слегка протерли, и хватит».

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По словам Ткач, помещенным в карантин обещали сделать анализ за 3-4 часа и предоставить всем отдельные стерильные боксы. «В итоге оставили на ночь, ссылаясь на готовность анализов завтра. <...> По приезде у сестры взяли кровь из пальца и сделали рентген легких. Больше никаких анализов не было. У меня взяли кровь из вены, слюну и весь комплект», — написала она.

«Мы должны быть на карантине, но при этом никакого соблюдения правил нет, и шанс заразиться здесь гораздо выше, чем в самом Китае», — заключила Ткач.

1 марта, стало известно о том, что россиянин Давид Беров вернулся из Италии в Москву с подозрением на коронавирус. Его диагноз подтвердился 2 марта. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса больше 89 тысяч человек. Из них более 3 тысяч скончались, а свыше 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы более чем в 60 странах мира.

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