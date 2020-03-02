Российским казакам запретили целовать кресты и иконы из-за коронавируса

Российским казакам запретили целовать кресты, иконы и руки в церкви, чтобы избежать распространения коронавируса. Об этом говорится в приказе Совета Атаманов России, сообщает Ura.ru.

«Казаки, как воины Христовы, находятся на переднем рубеже в борьбе с проявлениями Сил Тьмы. Болезни, вирусы — все, что ведет на погибель, это проделки Сатаны, и очень важно, чтоб Церковь не стала источником их распространения», — говорится в тексте приказа.

Заместитель Совета атаманов России, екатеринбургский казачий генерал Геннадий Ковалев отметил, что целование предметов культа необходимо отложить «до лучших времен», и призвал «привести в божеский вид» священников, обязав их иметь медкнижки и проходить медкомиссию. В этой связи он заявил, что Роспотребнадзору следует проверить санитарное состояние храмов и обслуживающего персонала.

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«Не дай Боже, кто-то там заразится, люди тогда совсем перестанут ходить в храмы. В Италии церкви из-за эпидемии проверяют и даже закрывают на время, и это правильно», — отметил Ковалев. Всех здравомыслящих людей он призвал также присоединиться к казакам в этом решении.

В Екатеринбургской епархии пока не комментировали изданию эту инициативу казаков.

1 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Теперь анализы направлены в новосибирский центр «Вектор», где вынесут окончательное решение.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса больше 89 тысяч человек. Из них более 3 тысяч скончались, а свыше 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы более чем в 60 странах мира.

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