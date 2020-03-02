В России предупредили о рисках для бюджета из-за коронавируса

При подготовке бюджета на 2021-2023 годы необходимо учесть ситуацию с коронавирусом. Об этом на оперативном совещании с членами правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Встреча связана с началом нового бюджетного цикла. Премьер предупредил о рисках, которые несет распространение заболевания, и попросил подготовить программу профилактических мер.

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

По словам Мишустина, ранее правительству в первую очередь приходилось учитывать влияние западных санкций, но теперь появилась новая угроза.

Накануне президент России Владимир Путин предупредил, что ситуация на глобальных сырьевых рынках становится непредсказуемой, поэтому нужно внимательно наблюдать и готовиться отреагировать.

На совещании с представителями нефтяных компаний он подчеркнул, что у России есть возможности сохранить стабильность, а нынешняя цена на нефть, даже после серьезного падения за последние недели, является приемлемой.

По состоянию на утро 2 марта в мире зарегистрировано 89 083 заразившихся коронавирусом. Из них 3 057 погибли, количество выздоровевших составляет 45 176 человек. Особое волнение вызывает ситуация в Южной Корее, Италии и Иране, где распространение заболевания не удается замедлить.

Мишустин 25 февраля назвал основными задачами правительство повышение доходов населения и увеличение темпов роста экономики. По его мнению, это даст эффект в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и бизнесе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!