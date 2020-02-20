Объемы неизрасходованных бюджетных средств за 2019 год недопустимы. Так премьер-министр Михаил Мишустин отреагировал на антирекорд российского бюджета, на который указала Счетная палата, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Глава правительства отметил, что в 2020 году на госконтракты в бюджете выделено около 4,6 триллиона рублей. По его словам, по состоянию на конец февраля потрачено около 10 процентов.

«А если смотреть по национальным проектам, примерно 12,2 процента», — сказал он. Мишустин отметил, что с такой тенденцией будет непросто выполнить поручения президента по итогам послания Федеральному собранию и успешно реализовать нацпроекты.

Ранее Счетная палата сообщила, что исполнение российского бюджета установило антирекорд десятилетия — за прошлый год он был исполнен на 94,2 процента. Также в ведомстве указали на неравномерность расходования средств в 2019 году. Так, треть бюджета (32,4 процента) потратили только в четвертом квартале, а на декабрь пришлось и вовсе 18 процентов.

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