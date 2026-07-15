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08:47, 15 июля 2026Экономика

Китай оказался главным покупателем одного вида российской продукции

«Агроэкспорт»: Китай стал ведущим импортером российских моллюсков в январе-мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По итогам первых пяти месяцев 2026 года Китай оказался главным импортером российских моллюсков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период совокупная стоимость поставок этого вида отечественной продукции в азиатскую страну превысила 12 миллионов долларов. Самыми востребованными видами моллюсков у китайцев оказались мороженые гребешки, кальмары и каракатицы. Спросом пользовались мука тонкого и грубого помола, а также гранулы.

Ближайшие конкуренты заметно отстали от Китая по объемам закупок, уточнили аналитики. На второй строчке рейтинга расположилась Южная Корея с результатом свыше 3 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнула Белоруссия (более 2 миллионов). На четвертом месте оказался Тайвань (свыше 700 тысяч), а на пятом — Казахстан (также более 700 тысяч).

По итогам первого полугодия товарооборот России и Китая увеличился на четверть в сравнении с тем же периодом 2025-го. Поставки со стороны КНР подскочили на 28,4 процента, а Москва нарастила их на 3,3 процента. Продовольствие стало для России одной из важных статей экспортных доходов в торговле с азиатской страной.

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