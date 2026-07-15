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08:55, 15 июля 2026Мир

В смене позиции Трампа по Ормузскому проливу увидели растерянность в отношении Ирана

NYT: Решение Трампа по Ормузскому проливу говорит о его растерянности в отношении Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа отказаться от введения 20-процентных пошлин за проход через Ормузский пролив говорит о его растерянности в отношении войны с Ираном. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Резкая смена позиции Трампа во вторник на 180 градусов на фоне протестов его арабских союзников, не слишком заинтересованных во введении платы за проезд, отражает его, похоже, растерянность в ведении войны против Ирана», — говорится в материале.

Как отмечает издание, то, что должно было стать простой операцией на четыре-шесть недель, теперь переживает свою хаотичную двадцатую неделю, где импровизация и спонтанность не работают.

«Он [Трамп] столкнулся со страной, которая не желает играть по его правилам, а именно: нужно уступать, подлизываться, расхваливать его и пытаться добиться от него любых уступок», — сказал профессор Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Вали Наср, консультировавший президентов и госсекретарей по вопросам Ближнего Востока.

Ранее Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана. Как ожидается, новая атака будет иметь более широкий масштаб, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива.

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