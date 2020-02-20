Российский бюджет побил антирекорд десятилетия

Исполнение бюджета в России в 2019 году побило антирекорд и оказалось худшим более чем за десятилетие. Об этом говорится в материалах, опубликованных Счетной палатой.

Материалы по теме «Рекламировать Россию только из-за ее близости неоправданно» Проводник финских денег в Россию — об отношениях двух стран в эпоху санкций и кризисов

За прошлый год бюджет России был исполнен на 94,2 процента — самый низкий уровень за последние 11 лет. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1,1 триллиона рублей — в 1,4 раза больше уровня 2018 года. Кроме того, в ведомстве указали на неравномерность расходования средств в 2019 году — треть бюджета (32,4 процента) использована в четвертом квартале, а на декабрь пришлось 18 процентов.

Как отметили в Счетной палате, за год в 1,5 раза выросли остатки, которые предназначаются для использования в очередном финансовом году на те же цели. Почти половина прироста произошла из-за слабого расходования средств на нацроекты и комплексный план модернизации инфраструктуры. «В целом мы должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета», — сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Ранее ведомство предупреждало об угрозе неисполнения около триллиона рублей расходов бюджета в 2019 году. В казначействе это объясняли отказом от авансовых платежей при исполнении государственных контрактов. В министерстве финансов говорили, что неизрасходованные средства перенесут на следующий год и потратят на те же цели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!