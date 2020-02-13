Подсчитаны дополнительные расходы на план Путина

Дополнительные расходы на реализацию плана президента Владимира Путина, который он предложил во время послания к Федеральному собранию, в ближайшие три года составят более двух триллионов рублей. Такие подсчеты сделал министр финансов Антон Силуанов, его слова передает ТАСС.

«В первую очередь это, конечно, дополнительные расходы из федерального бюджета — более 1,8 триллиона рублей. И около 190 миллиардов рублей мы дополнительно прогнозируем расходы у субъектов Российской Федерации», — уточнил чиновник.

Силуанов добавил, что источниками средств станут нефтегазовые доходы и экономия по трансфертам Пенсионному фонду.

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Под планом Путина подразумевается его послание Федеральному собранию. В частности, президент анонсировал увеличение материнского капитала, распространение его на семьи с первенцем, обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием, а также расширение поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.

В январе, оценивая затраты на предложения главы государства, Силуанов говорил,что на это потребуется 4 триллиона 128,2 миллиарда рублей. Большая часть средств будет направлена на поддержку малоимущих семей и выплаты материнского капитала.

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