Оценены расходы на реализацию плана Путина

Российский Минфин оценил расходы, которые потребуются на реализацию мер из послания президента Владимира Путина. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что это не отразится на макроэкономической и бюджетной стабильности, передает «Интерфакс».

По словам министра, на реализацию плана потребуется 4 триллиона 128,2 миллиарда рублей. Большая часть средств будет направлена на поддержку малоимущих семей и выплаты материнского капитала. «Меры социальной поддержки, указанные в послании, позволят в значительной степени повысить уровень жизни социально незащищенных слоев населения», — сказал Силуанов.

Ранее в январе аналитики подсчитали эффект от повышения социальных расходов в рамках плана президента. Предполагается, что в 2020-2021 годах увеличение расходов на поддержку малоимущих семей простимулирует рост розничной торговли в пределах 1 процентного пункта, увеличение выплат материнского капитала поддержит рынок недвижимости. Кроме того, инфляция увеличится не более чем на 0,2 процентного пункта, к целевому уровню в 4 процента она начнет приближаться только в 2021 году.

Во время послания Федеральному собранию, которое было оглашено 15 января, Путин анонсировал, в частности, увеличение материнского капитала, распространение его на семьи с первенцем, обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием, а также расширение поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

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