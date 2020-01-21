Подсчитан эффект на экономику России от плана Путина

Экономисты подсчитали эффект от повышения социальных расходов в рамках плана президента России Владимира Путина, озвученного в ходе послания Федеральному собранию. Результаты подсчетов представлены в прогнозе Sberbank Investment Research, составленном аналитиками Антоном Струченевским, Родионом Ломиворотовым и Артемом Виноградовым. Прогноз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Материалы по теме «Шла политическая бодяга» Путин предложил изменить Конституцию. Что о прошлых поправках говорит ее автор? Путин предложил изменить Конституцию Каким должен быть главный закон страны по мнению президента

В 2020-2021 годах увеличение расходов на поддержку малоимущих семей простимулирует рост розничной торговли в пределах 1 процентного пункта, увеличение выплат материнского капитала поддержит рынок недвижимости. Инфляция увеличится не более чем на 0,2 процентного пункта, к целевому уровню в четыре процента она начнет приближаться только в 2021 году.

По оценке экономистов Sberbank Investment Research, на поддержку малоимущих семей в 2020 году власти выделят 125 миллиардов рублей, а в 2021-м — 200-250 миллиардов. Объем выплат по маткапиталу в текущем году повысится на 335 миллиардов рублей, в следующем — на 350 миллиардов. Остальные средства будут направлены на прочие формы поддержки, такие как компенсация регионам в связи с сокращением поступлений налога на прибыль.

Прогноз Sberbank Investment Research совпадает с предварительной оценкой Минфина и Счетной палаты, которые ранее оценили траты на план Путина в 400-500 миллиардов рублей в 2020 году и в 650 миллиардов в 2021-м.

В последующие годы траты на стимулирование демографии будут расти, ожидают аналитики. В 2022-2023 годах объем дополнительных социальных расходов может практически удвоиться и превысить один триллион рублей. Однако влияние на инфляцию останется незначительным, так как увеличение будет связано с продлением программы маткапитала.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года пообещал увеличить материнский капитал, выплачивать его на первого ребенка и продлить саму программу до конца 2026 года. Кроме того, президент России поручил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года. На первом этапе нуждающиеся семьи будут получать половину минимального размера оплаты труда (около 5,5 тысячи рублей). Если этого будет недостаточно, с 2021 года выплаты увеличат в два раза.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!