Путин назвал сумму выплат малообеспеченным семьям

Семьи, чьи доходы не превышают одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), на первом этапе будут получать 5,5 тысячи рублей. Об этом в среду, 15 января, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет YouTube-канал «Россия 24».

По словам российского лидера, со следующего года выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно будут составлять 11 тысяч рублей.

Ранее Путин заявил, что в обществе четко обозначился запрос на перемены. «Нам нужно быстрее, не откладывая, решать социальные, технологические задачи, которые стоят перед страной и отражены в нацпроектах», — сказал глава государства.

По его словам, люди хотят двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия. Российский лидер отметил, что граждане зачастую лучше знают, что и каким образом нужно менять.

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