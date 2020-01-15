Путин заявил о запросе на перемены в обществе

В обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Его трансляцию ведет в Youtube канал «Россия-24».

«Нам нужно быстрее, не откладывая, решать социальные, технологические задачи, которые стоят перед страной и отражены в нацпроектах», — сказал глава государства.

По его словам, люди хотят двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия. Российский лидер отметил, что граждане зачастую лучше знают, что и каким образом нужно менять.

6 ноября стало известно, что большинство граждан России (59 процентов) заявили о необходимости перемен в стране. Согласно результатам социологического опроса, больше всего россиян ожидают роста зарплат и уровня жизни.

В 2018 году почти 60 процентов граждан заявляли о необходимости перемен в стране. Исследование проводили эксперты ВЦИОМ.

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