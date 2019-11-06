Кремль отреагировал на запрос россиян на решительные перемены

Кремль не ознакомился с результатами опроса Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

При этом Песков отметил, что желание перемен присутствует в обществе всегда. Как заметил представитель Кремля, разница в том, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то последовательных. «Сторонники и таких, и других пристрастий всегда в обществе имеются», — сказал он.

6 ноября стало известно, что большинство граждан России (59 процентов) заявили о необходимости перемен в стране. Треть опрошенных отметила, что хотели бы видеть незначительные перемены, а около восьми процентов респондентов считают, что перемены в стране не нужны. 53 процента респондентов выразили мнение, что реформы возможны при условии изменения политической системы.

Также, согласно результатам опроса, больше всего россиян ожидают роста зарплат и уровня жизни. К такому выводу пришли 24 процента опрошенных. Как отметили исследователи, запрос на перемены в первую очередь касается социально-экономической сферы.

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