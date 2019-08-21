Путин порассуждал о планах после президентства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, чем он будет заниматься после 2024 года, когда истечет срок его полномочий. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению российского лидера, сейчас рано говорить о 2024-м. «Сегодня еще 2019-й», — добавил Путин.

В июле в интервью итальянской газете президент России отмечал, что при такой стремительной динамике, которая сейчас наблюдается в мире, трудно делать прогнозы. «Поверьте, мне есть чем заняться в том качестве, в котором я нахожусь», — говорил лидер страны.

По словам Путина, планы по развитию России не всегда выполняются так быстро, как хотелось бы. Он призвал людей осознать необходимость перемен и включиться в общую работу.

Очередные выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Владимир Путин победил, набрав 76,69 процента голосов. Это его четвертый президентский срок, полномочия главы государства истекут в 2024 году.

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