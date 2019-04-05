Раскрыто политическое кредо Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о политическом кредо главы государства Владимира Путина, с которым он неоднократно проходил избирательные кампании. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 5 апреля.

«Для Путина всегда главное — первое — конкретные результаты конкретной работы, и второе — не популистские, а реалистично сформулированные планы, с которыми кандидат идет на те или иные выборы. Вот это всегда было политическим кредо Путина. И вы знаете, что это кредо востребовано в нашей стране и пользуется доминирующей поддержкой населения», — сказал он.

Так он отреагировал на вопрос о том, должна ли предвыборная президентская кампания быть шоу-программой, а также является ли это признаком демократии или хаоса. Песков добавил, что подобные темы не являются компетенцией Кремля. Журналисты не уточняют конкретную страну или кандидата, однако подходящая под это описание кампания проходит сейчас на Украине. За президентский пост там борется шоумен Владимир Зеленский.

19 марта 2018 года, на следующий день после президентских выборов, Владимир Путин назвал конечной целью российской власти обеспечение темпов экономического роста, придание экономике инновационного характера и решение вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки.

В декабре 2017-го глава государства заявил, что хотел бы, чтобы политическая система страны была гибкой, а экономика — построенной на современных технологиях.

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