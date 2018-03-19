Путин назвал конечную цель власти

Во время встречи с кандидатами на пост президента России глава государства Владимир Путин назвал конечную цель российской власти. Его слова передает РИА Новости в понедельник, 19 марта.

«Это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей», — сказал Путин.

Он добавил, что «это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет».

Ранее в понедельник в ходе встречи с сопредседателями своего предвыборного штаба Владимир Путин назвал решение экономических проблем первоочередной задачей власти.

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,47 процента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин. На третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента). На четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.