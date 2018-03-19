Путин призвал своих соперников на выборах оставить эмоции в стороне

Президент России Владимир Путин на встрече с другими участниками прошедших выборов призвал оставить в стороне эмоции и объединить усилия в интересах страны. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 19 марта.

«Нужно сделать все, чтобы все позитивные моменты, а их было очень много в ходе избирательной кампании, были учтены в будущем в практической работе исполнительной, да и законодательной ветвей власти», — сказал глава государства.

Путин отметил, что основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решении внутренних проблем. «Это, прежде всего, обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры, и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей», — перечислил он.

Ранее в понедельник в ходе встречи с сопредседателями своего предвыборного штаба Владимир Путин назвал решение экономических проблем первоочередной задачей власти.

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,47 процента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов оказался Павел Грудинин, на третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента), на четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!