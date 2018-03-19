Путин рассказал о будущем правительстве

Владимир Путин, лидирующий в президентской гонке после обработке двух третей голосов, рассказал о возможном изменении в составе правительства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — отметил действующий глава государства.

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Отвечая на вопрос о возможном смене премьер-министра,и может ли им вновь стать действующий премьер Дмитрий Медведев, Путин заявил: «Я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов».

Ранее Путин на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» заявил об обреченности России на успех. По словам президента, для достижения успеха страна должна взяться за масштабную работу.

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.

На территории России президентские выборы завершились в 21:00 18 марта по московскому времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области.

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