Путин отказался сидеть на посту президента до ста лет

Лидирующий на президентских выборах Владимир Путин ответил на вопрос о возможности участия в выборах 2030 года. Его слова в воскресенье, 18 марта, передает РИА Новости.

«Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите, — это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет», — сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе.

К весне 2030 года Путину будет 77 лет.

Действующий президент России лидирует на выборах главы государства, набирая 75,57 процента голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома по итогам обработки 60 процентов протоколов. Павел Грудинин от КПРФ набирает 12,92 процента, Владимир Жириновский от ЛПДР — 6,19 процента, Ксения Собчак от Партии роста — 1,4 процента.

На территории России президентские выборы завершились в 21:00 по московскому времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области. Явка на 18:00 по московскому времени, по данным ЦИК, составила 59,93 процента.

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