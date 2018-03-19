Путин назвал оборону и экономику приоритетами своей команды

Президент России Владимир Путин назвал решение экономических проблем первоочередной своей задачей на высшем государственном посту. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с сопредседателями предвыборного штаба, запись которой в понедельник, 19 марта, опубликовал сайт Кремля.

«Основное, чем мы будем заниматься, — это внутренняя повестка дня: это прежде всего обеспечение темпов роста экономики», — сказал президент на встрече с Сергеем Когогиным, Александром Румянцевым и Еленой Шмелевой.

Путин пояснил, что речь идет о развитии инновационных отраслей, инфраструктуры, российского здравоохранения, образования и промышленного производства — «важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни».

Также он добавил, что «есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности». «Без этого тоже не обойтись, но главное для нас — это внутренняя повестка дня», — заключил он.

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,47 процента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин. На третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента). На четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!