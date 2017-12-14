Путин рассказал о России будущего

Президент России Владимир Путин рассказал о своем видении будущего страны. Таким образом он ответил на вопрос о мотивах своего выдвижения на новый срок, заданный журналисткой издания «Говорит Москва» в рамках большой пресс-конференции.

«Я уже много раз говорил, какой бы я хотел видеть Россию. Еще раз скажу: она должна быть устремлена в будущее, политическая система должна быть гибкой, а экономика построена на современных технологиях», — заявил президент.

По его словам, в приоритете будет развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, технологий, повышение производительности труда. «Все это должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан», — подчеркнул он.

При этом Путин решил не углубляться в детали своей предвыборной программы. «Про программу свою я говорить не буду, она уже почти есть, но презентовать ее сейчас неудобно», — сказал он.

6 декабря президент России Владимир Путин заявил на встрече с работниками завода ГАЗ, что намерен снова баллотироваться на пост главы государства. Избирательная кампания начнется в период с 7 по 17 декабря 2017 года, выборы состоятся 18 марта 2018 года.

Большая пресс-конференция президента России проходит в четверг, 14 декабря, уже в 13-й раз. По официальным данным, на нее зарегистрировалось рекордное количество журналистов — 1640 человек.

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