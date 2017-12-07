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Песков оценил силу Путина

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

В Кремле считают действующего президента России Владимира Путина самым сильным кандидатом на высший государственный пост, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 7 декабря.

«Да, и шансов, конечно, больше всего у Путина — тот уровень поддержки народа, который есть у него, недоступен остальным кандидатам», — сказал Песков.

Представитель Кремля также ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявления ряда аналитиков о том, что для Путина эти выборы будут носить референдумный характер. Он назвал такие размышления «стандартными и набившими уже оскомину у знающих и читающих людей».

Владимир Путин объявил о своем желании баллотироваться на очередной президентский срок в среду, 6 декабря, на встрече с работниками ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Путин был впервые избран президентом России в марте 2000 года, в 2004-м переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год занимал должность председателя правительства, а в 2012-м снова стал главой государства.

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