Две трети молодежи решили голосовать за Путина

На выборах президента в марте 2018 года около 70 процентов молодых людей готовы проголосовать за Владимира Путина, при этом 75 процентов считают его идеальным президентом, следует из исследования Центра социологии студенчества, сообщают РИА Новости.

При этом 46 процентов опрошенных заявили, что доверяют Путину и не сомневаются в правильности принимаемых им решений по разрешению текущих проблем. 32 процента принявших участие в исследовании заявили, что не знают, на кого бы еще кроме Путина они могли бы положиться. При этом 16 процентов молодых людей полагают, что высокая степень доверия к президенту в обществе обусловлена надеждами на перемены к лучшему в будущем.

В среду, 6 декабря, на встрече с работниками ГАЗ в Нижнем Новгороде Владимир Путин объявил о своем желании баллотироваться на очередной президентский срок.