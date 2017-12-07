Горбачев объяснил решение Путина баллотироваться историческими процессами

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться на новый срок. По мнению Горбачева, нынешний президент пользуется поддержкой народа, и с этим надо считаться, пишут РИА Новости.

«Ситуация такая, что много проблем у России, и очень сложная международная обстановка. Отсюда у народа естественное желание застраховаться и не спешить с принятием решений», — заявил Горбачев.

По мнению бывшего руководителя государства, в настоящее время в обществе сложился консенсус между интеллигенцией и остальным обществом. «Сошлись в том, что, видимо, надо продлить и дать еще один сезон для работы президенту», — считает экс-лидер.

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При этом он подтвердил свою приверженность принципу сменяемости власти. Но, по его мнению, решения надо принимать в зависимости от обстоятельств. «Вот сейчас возникает вопрос у всех — и умных, и не очень — а что же делать, надо ли менять руководство? Возьмите весь мир, и вы увидите, что это бывало везде и принимались нестандартные решения», — заключил Михаил Горбачев.

О своем желании идти на новый президентский срок Владимир Путин заявил в среду, 6 декабря, во время встречи с работниками ГАЗ в Нижнем Новгороде.