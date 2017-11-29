В России выбрали логотип президентских выборов 2018 года

Центризбирком утвердил логотип президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

На победившем варианте изображен российский триколор, над ним — надпись «выборы президента России», сделанная красным цветом. Сверху написано «2018марта», а цифры 18 выделены красным цветом — голосование пройдет 18 марта. За этот вариант свой голос отдали 34,2 процента членов ЦИК.

Всего на конкурс было представлено 77 логотипов, в тестировании которых приняли участие более тысячи человек в 12 городах.

Как пояснил гендиректор компании «ИМА-консалтинг», освещающей деятельность ЦИК перед выборами-2018, Вартан Саркисов, утвержденный логотип смотрится «по-государственному, основательно, консервативно, но не архаично». При этом он подчеркнул, что, судя по результатам тестирования, избиратели не ждали оригинальных решений.

В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова призвала сосредоточиться на информировании о выборах всех граждан России, отметив, что от этого будет зависеть уровень явки избирателей, передает РИА Новости. «Глубоко убеждены в том, что от того, насколько эффективно мы сработаем, насколько мы доведем информацию о предстоящих выборах до избирателей, во многом зависит целый ряд факторов: пойдут люди на выборы или не пойдут», — подчеркнула она.

Выборы главы государства состоятся 18 марта, избирательная кампания должна стартовать в декабре. По закону, избранный президент будет занимать эту должность шесть лет. Действующий лидер страны Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако пока он не объявил о соответствующем намерении.