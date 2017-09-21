ЦИК анонсировал приложение для поиска избирательных участков

Мобильное приложение для поиска избирательных участков создадут к президентским выборам в 2018 году. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России (ЦИК) Элла Памфилова на международной конференции о современных избирательных тенденциях в Москве, передает РИА Новости в четверг, 21 сентября.

По ее словам, разработка позволит каждому человеку легко найти свой избирательный участок. Памфилова отметила, что ЦИК исследует в том числе опыт использования новых технологий на выборах в других странах.

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Она также напомнила, что на региональных выборах в этом году широко применялась технология печати протоколов участковых избиркомов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом).

10 сентября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев рассказал, что порядка 12 тысяч комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) установят на избирательных участках страны на выборах в 2018 году.

Выборы главы государства состоятся 18 марта. По закону, избранный президент будет занимать эту должность шесть лет. Действующий лидер страны Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако пока он не объявил о соответствующем намерении.