В ЦИК раскрыли основные претензии граждан к выборам

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина заявила, что в воскресенье на горячую линию ЦИК поступило 179 сообщений о нарушениях на выборах, передает «Интерфакс».

Всего, по словам Гришиной, в информационно-справочный центр ЦИК поступило 1284 сообщений (по состоянию на 18:00), 66 процентов из них связаны с получением информации о порядке голосования. О нарушениях сообщала 179 человек, это 14 процентов об общего числа обращений.

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Секретарь ЦИК отметила, что жаловались в основном на недостатки информирования и агитацию. 187 письменных жалоб поступило относительно дня тишины, предшествовавшего выборам. Некоторые кандидаты, несмотря на запрет агитации накануне голосования, размещали свои листовки.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов» заявила, что будет жестко реагировать на фальсификации и обнародует каждый факт нарушения в ходе голосования.