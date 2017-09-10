Памфилова пообещала жестко реагировать на нарушения в ходе выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова пообещала, что информация обо всех нарушениях, выявленных в ходе голосования 10 сентября, будет обнародована. Об этом она заявила в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов».

«Попрошу регионы, где сейчас выборы идут, время еще есть, прошу вас очень тщательно подходить к ситуации при подсчете голосов и сейчас завершить [голосование], чтобы не допускать никаких фальсификаций, никаких нарушений», — обратилась она.

Памфилова пообещала, что ЦИК будет жестко реагировать на нарушения. «Будем каждый факт делать достоянием общественности и будем оперативно реагировать, и в этом будем опираться на наших коллег в комиссиях регионов», — пояснила она.

10 сентября в 82 из 85 регионов России проходит единый день голосования. В 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.